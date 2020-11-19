جورجيا تسجل 3697 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الخميس، تسجيل 3697 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 93092 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 73877 شخصًا فور تسجيل 2409 حالات تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 853 حالة عقب تسجيل 38 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم تجاوز 56.2 مليون حتى صباح اليوم، كما أوضحت أحدث البيانات أن إجمالي الإصابات وصل إلى 56 مليوناً و248 ألف حالة.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وبولندا.