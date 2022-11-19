أعاد الجيش الكوري الجنوبي، نشر القاذفة الأمريكية من طراز "بي-1بي" في شبه الجزيرة الكورية اليوم السبت، في إطار تدريبات جوية مشتركة بين سول وواشنطن.
جاء ذلك غداة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، بحسب الجيش الكوري الجنوبي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان: «أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم تدريبا جويا مشتركا مع القاذفة الاستراتيجية بي-1بي التابعة لسلاح الجو الأميركي والتي أعيد نشرها في شبه الجزيرة الكورية».
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة.
وسقط الصاروخ بحسب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد، في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان غربي هوكايدو، بدون وقوع أضرار بأي من السفن أو الطائرات.
ودانت واشنطن "بشدة" التجربة والمخاطر المحتملة على استقرار المنطقة.
وتتوقع سول وواشنطن أن تكون بيونج يانج تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.