أعاد الجيش الكوري الجنوبي، نشر القاذفة الأمريكية من طراز "بي-1بي" في شبه الجزيرة الكورية اليوم السبت، في إطار تدريبات جوية مشتركة بين سول وواشنطن.



جاء ذلك غداة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، بحسب الجيش الكوري الجنوبي.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان: «أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم تدريبا جويا مشتركا مع القاذفة الاستراتيجية بي-1بي التابعة لسلاح الجو الأميركي والتي أعيد نشرها في شبه الجزيرة الكورية».





الجيش الكوري الجنوبي يعيد نشر قاذفتين أميركيتين من طراز "B-1B" في أجواء البلاد لإجراء تدريبات مشتركة ردّاً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات#العربية pic.twitter.com/WxkYX8DeQ1 — العربية (@AlArabiya) November 19, 2022





وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة.



وسقط الصاروخ بحسب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد، في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان غربي هوكايدو، بدون وقوع أضرار بأي من السفن أو الطائرات.



ودانت واشنطن "بشدة" التجربة والمخاطر المحتملة على استقرار المنطقة.



وتتوقع سول وواشنطن أن تكون بيونج يانج تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.