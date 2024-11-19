 جايين من المدرسة.. ضبط المتهم بوضع أطفال داخل تروسيكل في الجيزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جايين من المدرسة.. ضبط المتهم بوضع أطفال داخل تروسيكل في الجيزة

مصطفى عطية:
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 1:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 1:15 ص

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على حارس عقار وضع أطفالًا صغار السن داخل مركبة تروسيكل بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، معرضًا حياتهم للخطر.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله بشأن قيام شخص بوضع أطفال صغار السن داخل مركبة تروسيكل بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، مما يعرض حياتهم للخطر، وبالفحص، تم تحديد وضبط مركبة التروسيكل وقائدها (حارس عقار في محافظة الجيزة).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة التروسيكل "المملوكة لشقيقه"، وأن الأطفال هم أولاد أشقائه وكان في طريقه لإعادتهم من إحدى المدارس إلى منزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.
 

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