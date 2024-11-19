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ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على حارس عقار وضع أطفالًا صغار السن داخل مركبة تروسيكل بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، معرضًا حياتهم للخطر.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله بشأن قيام شخص بوضع أطفال صغار السن داخل مركبة تروسيكل بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، مما يعرض حياتهم للخطر، وبالفحص، تم تحديد وضبط مركبة التروسيكل وقائدها (حارس عقار في محافظة الجيزة).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة التروسيكل "المملوكة لشقيقه"، وأن الأطفال هم أولاد أشقائه وكان في طريقه لإعادتهم من إحدى المدارس إلى منزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

