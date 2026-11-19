قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا المركزي، إن بريطانيا سوف تحتاج إلى زيادات جديدة لأسعار الفائدة إذا استمرت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، رغم وجود مؤشرات على احتمال انخفاض أعلى معدل للتضخم في بريطانيا عن توقعات البنك المركزي الأخيرة البالغة 5% سنويا.

وأضاف بيلي في مؤتمر بلندن إنه إذا أبقت حرب إيران أسعار الطاقة مرتفعة، ستصبح "التأثيرات التضخمية المستمرة أكثر احتمالا، وستكون زيادة أسعار الفائدة مطلوبة".

وفي وقت سابق الشهر الحالي، رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 3 سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4% بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع زيادة الفائدة مرة أخرى بحلول فبراير/شباط المقبل بحسب توقعات الأسواق، مع زيادة الفائدة مرتين خلال الصيف المقبل. وأشار العديد من أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى احتمال زيادة الفائدة مرة أخرى خلال الشهور المقبلة.

وردا على الأسئلة بعد بيانه في المؤتمر الصحفي، قال بيلي إنه في حين كان البنك المركزي يتوقع في وقت سابق من العام الحالي وصول معدل التضخم في بريطانيا إلى 5% أو أكثر، فإنه من المتوقع الآن أن يكون معدل التضخم أقل من هذه التوقعات، بسبب انخفاض أسعار الطاقة نسبيا.

ويحاول البنك المركزي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% كحد أقصى، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالاقتصاد. وقال إنه يعتقد أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة تعرقل النمو الاقتصادي.

ويأتي ذلك في حين أعلن مكتب الإحصاء الوطني، اليوم ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 6ر3% سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 5ر3% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لتسجل بذلك رابع زيادة متتالية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاءت الزيادة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وتمنح أرقام التضخم - التي جاءت أقل بقليل من توقعات "بنك إنجلترا" وكانت 7ر3% - المسؤولين نوعا من الاطمئنان بأن صدمة أسعار الطاقة العالمية لم تصل بعد إلى قطاعات أخرى من سلة الاستهلاك.