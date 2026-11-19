قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تتراجع في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من حدوث "تصحيح كبير في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية"، وصفت لاجارد مستويات تقييم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بأنها "مرتفعة للغاية". وأضافت اليوم الأربعاء أنه رغم أن البنك المركزي الأوروبي لا يصف الوضع الحالي بأنه فقاعة، فمن غير المرجح أن يستمر على هذا النحو.

وقالت لاجارد خلال قمة "ديل بوك" التي تنظمها صحيفة نيويورك تايمز "من المتوقع أن تشهد السوق تصحيحا في نهاية المطاف. وسيتوقف الأمر على حجم الأرباح المتوقعة والقيمة المخصومة التي ستنتج عن ذلك".

وتتوافق هذه التصريحات مع التحذيرات الواردة في تقرير مراجعة الاستقرار المالي الذي يصدره البنك المركزي الأوروبي مرتين سنويًا، والذي تم نشره في وقت سابق اليوم، وقارن بعض الممارسات في قطاع الذكاء الاصطناعي، مثل التمويل الدائري واستخدام المعاملات خارج الميزانية العمومية، بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر.