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يواجه رئيس المحكمة الدستورية البولندية المعزول، بوجدان شفينتشكوفسكي، احتمال الملاحقة الجنائية.

وأعلنت الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة عن شفينتشكوفسكي ونائبه.

وجاء القرار بناء على طلب تقدم به المدعي العام ووزير العدل، فالديمار يوريك.

ووجهت النيابة لشفينتشكوفسكي تهمة تجاوز صلاحياته، ومنع قضاة المحكمة الدستورية الذين انتخبهم البرلمان من أداء مهامهم.

ونفي شفيتشكوفسكي جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

وكان البرلمان رشح خمسة قضاة جدد للمحكمة الدستورية، إلا أنهم لا يزالون غير قادرين على مباشرة مهامهم، بسبب رفض الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أداءهم اليمين الدستورية.

ورغم أن القضاة الخمسة أدوا اليمين أمام البرلمان، منعهم شفيتشكوفسكي من دخول مقر المحكمة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت في مايو الماضي بضرورة السماح للقضاة الجدد بممارسة مهامهم.