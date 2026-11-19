أصدرت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مساء اليوم الخميس، قرارًا إداريًا بتكليف الدكتور إبرام نبيل برسوم مديرًا للمكتب الفني لوكيلة الوزارة، وذلك في إطار دعم الكوادر القيادية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري داخل المنظومة الصحية.

وجرى تسليم التكليف خلال اجتماع عقدته وكيلة وزارة الصحة، بحضور الدكتورة الشيماء علي طه، وكيل المديرية، في إطار خطة العمل الرامية إلى دفع الأداء الإداري، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الصحي بالمحافظة.

وأكدت قيادات مديرية الصحة بالمنيا، في بيان صحفي، تمنياتها للدكتور إبرام نبيل برسوم بالتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، معربين عن تطلعهم إلى أن يسهم التكليف في دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتحسين مستوى الأداء، وتلبية احتياجات المواطنين.