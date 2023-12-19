فرنسا: سنتخذ إجراءات مع شركائنا لوضع حد لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن بلاده ستتخذ إجراءات مع شركائها لوضع حد لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأضافت أثناء اجتماعها مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في باريس: «سيتم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع حلفائنا.. نحن بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على (تنفيذ) العمليات في هذه المنطقة لوضع حد لهذه الهجمات»، وفق شبكة العربية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، إنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة على بعد 17 ميلاً إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن.

وأضافت أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير، وتابعت في مذكرة: «تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة تتعرض لهجوم قرصنة في الموقع. وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة».

وتزامنا، أعلنت هيئة تابعة للبحرية البريطانية أن السلطات تحقق في حادثة شمالي شرق جيبوتي بالبحر الأحمر.

وأظهرت مذكرة إرشادية اليوم، أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 80 ميلا بحريا شمال شرقي جيبوتي بالبحر الأحمر.