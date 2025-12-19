محافظ القاهرة: مكتبة أقرأ نون السحار تقدم مواد تعليمية متميزة وخدمات ثقافية بمدينة نصر

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، عددًا من أطفال المناطق المطورة أنشطتهم بمكتبة "أقرأ نون السحار" بمدينة نصر احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، حيث تم تعريف الطلاب بأشكال وأنواع الخطوط العربية.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية مثل هذه الأنشطة في خلق مساحات للإبداع الفني، وتشجيع المواهب الشابة على التعبير عن الهوية العربية من خلال فنون الخط والزخرفة.

وأشار إلى أن مكتبة "أقرأ نون السحار"، التي أقامتها الدولة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنشر المكتبات العامة في جميع الأحياء، إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر الوعي، وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك لتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافي.

وأوضح محافظ القاهرة أن المكتبة تقوم بتقديم مواد تعليمية متميزة وخدمات ثقافية موجهة لجميع الفئات العمرية والمجتمعية في المنطقة، بهدف نشر الثقافة والمعرفة، بما يعزز الثقافة العامة ويشجع على التعلم المستمر، ويجعل المكتبة مركزًا للابتكار الفكري والثقافي.

وتقع المكتبة على محور شينزو آبي بمدينة نصر، وتبلغ مساحتها الكلية 625 مترًا مربعًا، منها 105 مترات مخصصة للقراءة للكبار، و16 مترًا مخصصًا للأطفال، كما تضم المكتبة مساحة خارجية تصل إلى 300 متر مربع مخصصة كحديقة مفتوحة. وتحتوي المكتبة على 6000 كتاب في مجالات المعرفة المختلفة.