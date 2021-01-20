 «مايكروسوفت» تتعاون مع «كروز» لتطوير سيارات ذاتية القيادة باستثمارات ملياري دولار - بوابة الشروق
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«مايكروسوفت» تتعاون مع «كروز» لتطوير سيارات ذاتية القيادة باستثمارات ملياري دولار

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 8:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 8:04 ص

 أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، عن تعاونها مع شركة "كروز" الأمريكية، إحدى الشركات التابعة لشركة "جينرال موتورز" العملاقة، والمتخصصة في حلول السيارات ذاتية القيادة، للمساعدة في تسريع تسويق مركباتها ذاتية القيادة.

كما تشمل الصفقة قيام "مايكروسوفت" باستثمار 2 مليار دولار في "كروز"، مما يرفع القيمة السوقية للشركة إلى 30 مليار دولار.
وكجزء من الصفقة، ستستعين "كروز" بمنصة الحوسبة السحابية "مايكروسوفت أزور" للمساعدة في تسريع عملية جني الأموال من أسطولها من المركبات المستقلة. وبدورها، ستستفيد "مايكروسوفت" من علاقتها مع "كروز" للتوسع أكثر في قطاع النقل.

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