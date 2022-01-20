السيد: الجماهير تسرعت في الحكم على كيروش

يرى نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن الجماهير تسرعت في الحكم على البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مطالبًا بضرورة احترام الفكر التدريبي للمدرب البرتغالي.

وتعرض كيروش مدرب الفراعنة، لكثير من الانتقادات بعد خسارة مصر أمام نيجيريا في أمم إفريقيا، قبل تصحيح الأمور بالفوز على غينيا بيساو والسودان.

وقال السيد في تصريحات تلفزيوينة عبر القناة «الأولى»: «بعض الجماهير المصرية تعجلت في الحكم على كيروش، وهناك من طالب بإقالة المدرب مع بداية أمم إفريقيا».

وأضاف: «كيروش لديه فكر ووجهة نظر وطريقة عمل، وهو يوظف إمكانيات اللاعبين حسب رؤيته، الجماهير المصرية غير معتادة على التغيير الكامل لمراكز اللاعبين».

وتابع: «يمكن أن نتفق أو نختلف مع المدرب، لكن يجب احترم فكر المدير الفني».

وأتم: «منتخب الجزائر لم يحترم خصومه، اللاعبون يؤدون بعصبية زائدة، كما أن المدرب جمال بلماضي مرر للاعبيه، تشنجه المتواصل، مما أثر على الأداء».