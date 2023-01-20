 بعد تخطي صلاح.. محرز يواصل مطاردة رقم دروجبا في البريميرليج - بوابة الشروق
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بعد تخطي صلاح.. محرز يواصل مطاردة رقم دروجبا في البريميرليج

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 12:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 12:07 ص

واصل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تحقيق الأرقام المميزة على مستوى البريميرليج، وذلك بعدما ساهم في الفوز الكبير على توتنهام بنتيجة 4-2.

محرز واصل التسجيل وصناعة الأهداف، خلال مشاركته بموسم مميز له مع السيتيزنس، ليحقق رقماً جديداً ويقترب من الرقم القياسي على مستوى صناعة اللعب بالنسبة للاعبين الأفارقة في البريميرليج.

كان محرز قد تخطى رقم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، بأن أصبح ثاني أكثر اللاعبين صناعةً  للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 53 هدف، مقابل 51 لصلاح.

أما الرقم القياسي فلا يزال مسجلاً باسم الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق بـ 55 هدف صنعها.


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