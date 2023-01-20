الكتائب اللبنانية يعلن المشاركة في الاعتصام داخل البرلمان للمطالبة بجلسات لانتخاب رئيس للبلاد

أعلن حزب الكتائب اللبنانية مشاركة نوابه في الاعتصام الذي ينفذه نائبان داخل مقر البرلمان اللبناني بساحة نجمة وسط العاصمة بيروت وذلك للمطالبة بالدعوة لجلسات عامة مفتوحة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد تعقد فيها الجولات تلو الأخرى ولا تنتهي إلا بانتخاب رئيس ينهي الفراغ الرئاسي الممتد في البلاد لقرابة 81 يوما.



وأكد الحزب -في بيان له اليوم- أن نواب حزب الكتائب اللبنانية انضموا بالتناوب الى النائبين المعتصمين في المجلس، حيث استهل المشاركة نائب رئيس حزب الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ، ثم النائب الياس حنكش وانضم في ساعات الليل المتأخرة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى النواب.



وواصل النائب ملحم خلف والنائبة نجاة عون صليبا اعتصامها المستمر منذ أمس الخميس داخل المجلس النيابي، فيما حضر عدد من المتضامنين معهم دون البقاء بشكل كامل داخل المجلس.