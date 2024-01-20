الحكومة اليمنية: تصعيد حوثي في الجبهات يهدد بنسف جهود السلام

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، جماعة الحوثي، بالتصعيد العسكري في جبهات القتال، ما ينذر بتهديد جهود السلام.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في بيان صحفي، إن "هناك تصعيدا خطيرا ومتواصلا لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في محافظات تعز، شبوة، الضالع، الجوف وحجة، في ظل تقارير ميدانية عن عمليات تحشيد متواصلة للمقاتلين والعربات والعتاد من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر والاستحداثات في مواقع تمركز المليشيا في مختلف الجبهات".

وأضاف الإرياني أن" هذا التصعيد الخطير بإيعاز ايراني يؤكد استمرار مليشيا الحوثي في استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة لحشد المقاتلين وجمع الأموال والتبرعات، وتوجيه تلك الإمكانات للتصعيد العسكري وقصف المدن والقرى وقتل اليمنيين".

واتهم الإرياني الحوثيين" بالاستهتار بجهود ودعوات التهدئة، وعدم اكتراثهم بمأساة اليمنيين، ومحاولاتهم الهروب من التزاماتها المتعلقة بالسلام، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لدفع مرتبات الموظفين".

وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس جروندبرج بإصدار إدانة واضحة لهذا التصعيد الخطير الذي ينذر بنسف جهود التهدئة وإحلال السلام، وانزلاق الأوضاع من جديد نحو مربع الحرب.

وحذر من أن تصعيد الحوثيين يفاقم الوضع الإنساني والمعيشي المتردي جراء سنوات الحرب والانقلاب.

ودعا الوزير اليمني إلى ممارسة ضغط دولي حقيقي وفاعل على مليشيا الحوثي عبر الشروع في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد أصولهم ومنع سفرهم.

ولم يصدر أي بيان من قبل الحوثيين بشأن هذه الاتهامات التي تأتي وسط مساع أممية ودولية تهدف إلى إحلال السلام في اليمن.