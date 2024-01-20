 البيت الأبيض يعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد جماعة الحوثي في اليمن - بوابة الشروق
السبت 20 يناير 2024 4:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البيت الأبيض يعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد جماعة الحوثي في اليمن

ضربات أمريكية على مواقع حوثية
ضربات أمريكية على مواقع حوثية
وكالات
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 3:48 ص | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 3:48 ص

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تنفيذ الجيش الأمريكي، جولة أخرى من الضربات ضد جماعة الحوثي في اليمن، باستهدافه منصات إطلاق صواريخ كانت تستعد لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر، وفق قوله.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "نفذت القوات الأمريكية هذا الصباح 3 ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف: "هذا هو الإجراء الوقائي الرابع الذي يتخذه الجيش الأمريكي في الأسبوع الماضي ضد منصات إطلاق الصواريخ الحوثية، التي كانت جاهزة لشن هجمات، وفي هذه الحالة الصواريخ المضادة للسفن".

يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، استهداف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية عدة.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، في بيان له: «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة لجماعة الحوثي) عمليةَ استهداف لسفينة كيم رينجر الأمريكية، في خليجِ عدن وذلكَ بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك