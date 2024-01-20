البنتاجون: استهداف صاروخ مضاد للسفن للحوثي معد للإطلاق على خليج عدن

أعلنت القيادة المركزية للبنتاجون، اليوم السبت، استهداف صاروخ مضاد للسفن في اليمن، كان قد أُعد للإطلاق باتجاه خليج عدن.



وقالت القيادة في بيان: «أجبرت القيادة المركزية على شن غارة جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن كان يستهدف خليج عدن وكان جاهزا للإطلاق، وأكدت القوات الأمريكية أن الصاروخ يشكل تهديدا للشحن التجاري وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وقامت بضرب الصاروخ دفاعا عن النفس».



وأشارت قيادة البنتاجون إلى أن الصاروخ تم رصده من خلال القوات الجوية الأمريكية، التي قامت باستهداف مكان إعداده بغارة جوية على الفور.



وكانت جماعة الحوثي قد حذرت في وقت سابق من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.