لازاريني: وقف إطلاق النار يجب أن يستمر مع تنفيذ جميع عناصر الاتفاق

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن اليوم الأول من وقف إطلاق النار في غزة مضى بشكل جيد.

وأشار في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إلى أن «المساعدات وبعض الإمدادات التجارية بدأت في التدفق بسلاسة إلى القطاع».

وأضاف: «بعد أكثر من 470 يوماً، سمع سكان غزة أصوات الأطفال يلعبون بدلاً من أصوات القصف والغارات الجوية».

وشدد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يستمر مع تنفيذ جميع عناصر الاتفاق، مؤكدًا أن «تلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو السلام والاستقرار الدائمين للجميع».

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب إعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.