الأشعة تحدد حجم إصابة ركبة أحمد هشام دودو فى بطولة العالم لليد

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يجرى أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد أشعة اليوم لتحديد حجم إصابته فى الركبة فى بطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج .

وتحدد الأشعة التى يجريها دودو موقفه من استكمال مشواره مع الفراعنة فى البطولة من عدمه.

وتألق دودو فى مباراة كرواتيا أمس التى فاز فيها الفراعنة بنتيجة 28-24 ليحقق العلامة الكاملة بختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ونجح باستور فى مواصلة سلسة الانتصارات والنتائج الثقيلة، بعدما فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين الجمعة بنتيجة 35-24 .