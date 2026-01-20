شينباوم تطمئن المكسيك بعدما أثارت التحركات العسكرية الأمريكية القلق

سعت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم اليوم الاثنين لتهدئة المخاوف بشأن التحركين الأخيرين للجيش الأمريكي في محيط المكسيك مما أدى إلى حالة من التوتر في البلاد منذ الهجوم على فنزويلا .

وحثت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الجمعة، شركات الطيران الأمريكية على "توخي الحذر" عند التحليق فوق شرق المحيط الهادئ بالقرب من المكسيك وأمريكا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية، مشيرة إلى "أنشطة عسكرية".

وقالت الرئيسة إن إدارتها انتظرت بضع ساعات حتى قدمت الحكومة الأمريكية ضمانات "مكتوبة" بعدم وجود أي رحلات جوية عسكرية أمريكية فوق الأراضي المكسيكية. وقالت إن الحكومة الأمريكية لم تبلغ المكسيك بأي عمليات عسكرية.

وقدمت الحكومة الأمريكية إحداثيات دقيقة للمنطقة التي كانت تعمل فيها وأصدرت السلطات المكسيكية بيانا قالت فيه إن تحذير إدارة الطيران الاتحادية ليس له أي تأثير على المكسيك.



وخلال هجومها على فنزويلا، ألقت الولايات المتحدة لقت على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

ويتم محاكمة مادورو حيث تزعم السلطات الأمريكية أنه تعاون مع "بعض أكثر مهربي المخدرات والإرهابيين المرتبطين بالمخدرات عنفا وإنتاجية في العالم" لنقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.