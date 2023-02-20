كريم بنزيما يتلقى عرضا سعوديا خياليا

كشفت تقارير إعلامية عن موقف استمرار الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد الإسباني أو رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما أشارت إليه شبكة «ريليفو» الإسبانية، فإن استمرار كريم بنزيما مع النادي الملكي أصبح غامضا، خاصة وأنه لا يوجد أية تصريحات من قبل مجلس إدارة ريال مدريد حول مستقبل الفرنسي.

وقالت الشبكة أن بنزيما لديه عرض مغري في السعودية لمدة موسمين وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 60 مليون يورو خالية من الضرائب ولم تكشف الشبكة عن اسم النادي، كما أن هناك تخوف من بنزيما من أنباء احتمالية إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للنادي الملكي بعد كل خسارة.

وأضافت ريليفو أن بنزيما يعشق المدرب الإيطالي الذي يمنحه الكثير من الثقة.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تقوم في الوقت الحالي على التفاوض مع الكثير من النجوم العالميين، بعد تعاقد نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو ورنالدو مطلع الانتقالات الشتوية الماضية.