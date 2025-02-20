تايبيه: 29 طائرة حربية صينية عبرت خط الوسط بمضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 29 طائرة حربية صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان ما بين مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء التايوانية المركزية عن الوزارة القول إن الطائرات والطائرات المسيرة عبرت المجال الجوي شمال ووسط وجنوب غرب وجنوب شرق خط الوسط بمضيق تايوان.

وقالت الوزارة إن الطائرات والطائرات المسيرة كانت جزءا من أسطول من 36 طائرة عسكرية صينية، بالإضافة إلى ثمان سفن بحرية وبالون للتجسس، تم رصده في المناطق حول منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية ما بين السادسة مساء أمس الأربعاء و السادسة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أنها نشرت دوريات بحرية وجوية، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ دفاعية لتعقب الطائرات الصينية العسكرية.