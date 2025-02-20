عبور أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة

بثت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الخميس، لقطات حية لعبور أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

والأحد الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، مشيرًا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.

وتتشاور مصر مع دول عربية، من بينها: الأردن والسعودية في تفاصيل الخطة تمهيدًا لطرحها في اجتماع عربي خماسي في الرياض غدًا بمشاركة السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وقطر.

وبحسب الخطة، سيجري إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر، بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال نفس المدة.

وتتضمن ملامح الخطة المصرية العربية أن يجري الإعمار بتمويل عربي ودولي، بمشاركة نحو 50 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في مجالات التشييد والبناء والتخطيط لبناء وحدات سكنية آمنة خلال عام ونصف العام في مناطق القطاع الثلاث.