ترامب يدعو إلى منع الحرب النووية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استخدام الأسلحة النووية وتوسيع نادي الدول النووية أمر غير مقبول، مؤكدا عزمه إجراء محادثات مع روسيا والصين لتقليل عدد الرؤوس النووية.



وقال الزعيم الأمريكي يوم الأربعاء خلال منتدى استثماري في ميامي بولاية فلوريدا، نظمته المملكة العربية السعودية: "لا يمكن السماح بحدوث هذا أبدا. إذا حدث ذلك (استخدام الأسلحة النووية)، سيتم تدمير العالم".

وأضاف: "لا يمكننا السماح لدول جديدة بالحصول على أسلحة نووية. ليس فقط إيران".

وأعرب عن ثقته في أنه تفاعل "بنجاح كبير" خلال فترة ولايته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قضايا الحد من الأسلحة النووية وتخفيضها.

كما ذكر ترامب اتصالات سابقة مماثلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال: "روسيا ونحن نمتلك أكبر ترسانات نووية، بتفوق كبير [على بقية الدول النووية]. الصين ليست قريبة لكنها ستكون قريبة خلال ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، ستلحق بنا".

وسبق أن أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في عقد قمة مشتركة مع الصين وروسيا بشأن نزع السلاح وخفض الإنفاق الدفاعي إلى ما يقدر بالنصف.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يخطط لمناقشة خفض القدرات النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ، وأشار إلى إمكانية عقد قمة ثلاثية.

وقال ترامب: "أحد أولى الاجتماعات التي أرغب في عقدها هو مع الرئيس الصيني شي والرئيس الروسي بوتين. وأريد أن أقول، دعونا نخفض ميزانيتنا العسكرية إلى النصف.. (سيكون الاجتماع مخصصا لـ...) إبطاء، فوقف، فتقليل الأسلحة النووية".