محافظ قنا يتفقد معرض أهلا رمضان بنجع حمادي لمنابعة الالتزام بالأسعار المخفضة

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، جولة تفقدية بمعرض "أهلا رمضان" بمدينة نجع حمادي؛ لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

ويُقام المعرض بالتعاون بين مديرية التموين بمحافظة قنا والغرفة التجارية، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتوسع في إقامة المنافذ والمعارض السلعية بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن استقرار الأسواق، وتعزيز المعروض السلعي، والحفاظ على توازن الأسعار طوال الشهر الكريم.

وتفقد محافظ قنا أقسام المعرض والباكيات المجهزة التي يشارك بها كبار التجار والموردين، حيث يضم المعرض تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية والمواد الغذائية، تشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، واللحوم الطازجة والمجمدة، فضلًا عن ياميش رمضان، وذلك بخصومات تهدف إلى تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق المحلية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رسالة مباشرة إلى التجار المشاركين، مؤكدا أن الدولة توفر أماكن العرض والتجهيزات بالمجان دعما لهم، مشددا على أن المقابل المنتظر يتمثل في الالتزام الحقيقي بتقديم السلع بأسعار مخفضة، بما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستفادة المرجوة من إقامة المعرض.

كما شدد الببلاوي على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق، ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستقرار التمويني خلال شهر رمضان.