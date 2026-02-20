أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أنه جارٍ تفعيل منظومة النظافة الجديدة، مكلفًا رؤساء المدن بتكثيف الجهود لتطبيق منظومة النظافة العامة الجاري تنفيذها، وفق رؤية متكاملة ونهج علمي ممنهج، يتم تطبيقه من خلال العمل بوتيرة متسارعة ومتابعة ميدانية مستمرة لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

ولفت إلى أنه تم رفع 219 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات بنطاق أحياء غرب وشرق وجنوب، بالإضافة إلى منطقة الصداقة الجديدة وحي اللوتس بالإسكان المميز، وذلك ضمن خطة مكثفة تستهدف القضاء على أي بؤر للمخلفات وتحقيق بيئة صحية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد حلفاوي، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان المشددة يتم العمل على قدم وساق خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع القمامة والمخلفات بالشوارع والميادين والمتخللات داخل الأحياء السكنية، سواء المتولدة بشكل يومي أو المتراكمة منذ فترات سابقة.

وأشار حلفاوي إلى أن الجهود أثمرت عن رفع 30 طنًا بحي غرب، و65 طنًا بحي جنوب، و100 طن بحي شرق، و14 طنًا بالإسكان المميز، و10 أطنان بحي الصداقة الجديدة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة وفق خطة زمنية واضحة، مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة المحقق، بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بمدينة أسوان، ويواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين.