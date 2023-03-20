قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة تاجر طيور، لاتهامه بقتل شاب لسرقته في البدرشين، لجلسة 18 أبريل المقبل للاطلاع.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 19097 لسنة 2021 جنايات البدرشين، أن المتهم "سعودي خ."، 33 عاما، تاجر طيور، قتل المجني عليه "رضا س." عمدًا مع سبق الإصرار، وأعد لهذا الغرض سلاح ناري وما أن ظفر به حتى أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية ليتمكن من سرقته.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخيرة مما تستعمل على ذات السلاح في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.