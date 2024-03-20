تحدثت الفنانة حلا شيحا، عن أزمتها الأخيرة مع المطرب تامر حسني في يوليو 2021؛ بعد اتهامها آنذاك للفنان تامر حسني بعدم الوفاء بوعده بحذف المشاهد الرومانسية التي جمعتهما في فيلم «مش أنا» وذك في أعقاب اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب بعد زواجها من داعية إسلامي مشهور.
وقالت خلال مقابلة لبرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إنها كانت ترغب في تعديل بعض الأشياء في ذلك الوقت لكنها لم تحدث، مضيفة:«كان لي رغبة معينة أن يحصل حاجة معينة في الفيلم، وأنا مكنش عندي مشكلة وكنت ناسية القصة والأغنية خالص».
وأضافت أن العديد من النساء يواجهن تجارب مشابهة لتجربتها مع الحجاب، موضحة أنها قابلت الكثير منهن ممن خلعن الحجاب بعد ارتدائه.
وأكدت أنها لا تحب الحديث عن الفترة الماضية لأنها مرحلة انتهت من حياتها، موضحة أنها قررت تحويل هذه الفترة السلبية إلى إيجابية.
وردت على تعرض زملائها بالوسط للضرر بسبب أزمتها الأخيرة، قائلة: «أنا أول واحدة اضطريت نفسيًا قبل الناس، مكنش سهل عليا الموقف ده، أحيانًا في أوقات بتكون في موقف معين بحياتك وغصب عنك بتروحي لمكان معين متعرفيش تطلعي دلوقتي».
وأكدت أنها لا تراهن أبداً على لحظة في حياتها غير مؤمنة بها، موضحة أن ظروف الحياة قد تؤدي إلى اتخاذها لتجاه معين بناءً على اضطرابات في حياتها الشخصية قد لا يراها الناس.
وأوضحت أن الناس لا ينظرون إليها سوى كحالة فنية فقط لا يجوز لها أن تخطئ دون أن ينظروا خلف الكواليس ليرون أنها إنسانة تخطئ وتمر بظروف صعبة في حياتها، لافتة أن الصراعات والتناقضات على وسائل التواصل الاجتماعي تفاقم الموضوعات بشكل أكبر بكثير من حجمه.