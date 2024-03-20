تحدثت الفنانة حلا شيحا، عن أزمتها الأخيرة مع المطرب تامر حسني في يوليو 2021؛ بعد اتهامها آنذاك للفنان تامر ‏حسني بعدم ‏الوفاء بوعده بحذف المشاهد الرومانسية التي جمعتهما في فيلم «مش أنا» وذك في أعقاب اعتزالها الفن ‏وارتداءها الحجاب بعد زواجها من داعية إسلامي ‏مشهور. ‏ ‏

وقالت خلال مقابلة لبرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر شاشة قناة ‏‏«الحياة» ‏مساء ‏الثلاثاء، إنها كانت ترغب في ‏تعديل بعض الأشياء في ذلك الوقت لكنها لم تحدث، مضيفة:«كان لي رغبة معينة أن يحصل حاجة معينة في الفيلم، ‏وأنا مكنش عندي مشكلة وكنت ناسية القصة والأغنية خالص». ‏

وأضافت أن العديد من النساء يواجهن تجارب مشابهة لتجربتها مع الحجاب، موضحة أنها قابلت الكثير منهن ممن ‏خلعن الحجاب بعد ارتدائه‎.‎

وأكدت أنها لا تحب الحديث عن الفترة الماضية لأنها مرحلة انتهت من حياتها، موضحة أنها قررت تحويل هذه الفترة ‏السلبية إلى إيجابية‎.‎

وردت على تعرض زملائها بالوسط للضرر بسبب أزمتها الأخيرة، قائلة: «أنا أول واحدة اضطريت نفسيًا قبل ‏الناس، مكنش سهل عليا الموقف ده، أحيانًا في أوقات بتكون في موقف معين بحياتك وغصب عنك بتروحي لمكان ‏معين متعرفيش تطلعي دلوقتي».‏

وأكدت أنها لا تراهن أبداً على لحظة في حياتها غير مؤمنة بها، موضحة أن ظروف الحياة قد تؤدي إلى اتخاذها لتجاه ‏معين بناءً على اضطرابات في حياتها الشخصية قد لا يراها الناس.‏

وأوضحت أن الناس لا ينظرون إليها سوى كحالة فنية فقط لا يجوز لها أن تخطئ دون أن ينظروا خلف الكواليس ‏ليرون أنها إنسانة تخطئ وتمر بظروف صعبة في حياتها، لافتة أن الصراعات والتناقضات على وسائل التواصل ‏الاجتماعي تفاقم الموضوعات بشكل أكبر بكثير من حجمه.‏