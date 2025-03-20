 95 شهيدا في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم - بوابة الشروق
الخميس 20 مارس 2025 1:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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95 شهيدا في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم

وفا
نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 1:13 م | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 1:14 م

أعلنت مصادر طبية فلسطينيا، قبل قليل، استشهاد 95 مواطنا أغلبيتهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الثالث على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

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