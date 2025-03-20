قصور الثقافة تشارك في قوافل السعادة لإدخال البهجة على أهالي الغربية

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في مبادرة "قوافل السعادة"، التي نُظمت مساء اليوم الأربعاء بقرية سنباط بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، ووزارتي الشباب والرياضة، والأوقاف، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر الفنون.

بدأت الفعاليات، التي أقيمت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بعزف النشيد الوطني، أعقبه عدد من الكلمات ألقاها القيادات التنفيذية والشعبية بالغربية، حيث أكدوا أهمية الفعاليات والأنشطة المقدمة ضمن المبادرة، بهدف إدخال السرور والفرح على قلوب المواطنين المستحقين، في أجواء رمضانية مميزة، تتضمن العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والفنية، إلى جانب تقديم مساعدات غذائية ودعم للمجتمع.

وقد أمتعت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية الحضور بباقة متنوعة من الأغاني الدينية والوطنية، حيث قدم أعضاء الفرقة، بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفادة، مجموعة من أغاني عمالقة الطرب الأصيل، من بينها: حلوة بلادي، يا أغلى اسم في الوجود، مصر اليوم في عيد، يا حبيبتي يا مصر، رمضان جانا، مرحب شهر الصوم، ومحمد يا رسول الله.

نُفذت الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وبحضور د. هند جلال، من مؤسسة "حياة كريمة"، ود. زينب سامي، منسقة المبادرة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالغربية.