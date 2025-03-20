استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، فى سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 20 مارس 2025.

• جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 8.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 4.5 إلى 10.5 جنيه.

وثبتت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

وثبتت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 17 إلى 27 جنيها.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 13 إلى 19 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 22 إلى 32 جنيها.

وثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 42 إلى 62 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 30 إلى 50 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 20 إلى 35 جنيها.

استقرت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.