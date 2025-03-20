مصرع مزارع غرقًا بعد سقوطه في بئر مياه بالفيوم

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لقى مزارع مصرعه غرقًا بعد سقوطه في بئر مياه أثناء عمله داخل أرض زراعية بقرية العزيزية بمركز طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ بسقوط مزارع داخل بئر مياه بأرض زراعية بقرية العزيزية.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وكشفت التحريات أن المتوفى يُدعى "محمد أحمد مصطفى"، 50 عامًا، من محافظة دمياط، وجاء إلى الفيوم بحثًا عن عمل. وأثناء عمله بالمزرعة، اختل توازنه وسقط في بئر مياه لري الأرض الزراعية.

تم إخطار النيابة، التي قررت تسليم الجثمان لذويه عقب استخراج تصريح الدفن، لعدم وجود شبهة جنائية.