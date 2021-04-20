الإمارات وباكستان يبحثان سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنمية وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة التجارية والصحية والاقتصادية.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الإثنين بأبوظبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - التعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" إضافة إلى سبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لمعالجة آثار الجائحة وضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول، بالإضافة إلى مشاركة باكستان بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات ويفتتح أعماله شهر أكتوبر المقبل.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي عمق العلاقات مع باكستان والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى الحرص على تنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالحهما المشتركة.