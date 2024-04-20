علي الدين هلال: الرهان على أمريكا بشأن فلسطين طريق مسدود

حلل الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أسباب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو بمجلس الأمن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة» مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، عبر شاشة «ETC» مساء الجمعة، إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» يعود إلى عدة أسباب رئيسية أبرزها الحفاظ على علاقتها الوثيقة مع إسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تقدم على أي عمل تنفيذي دون موافقة إسرائيلية.

وأضاف أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لعرقلة عضوية فلسطين يشير إلى عزلتها المتزايدة، لا سيما وأن أقرب حلفائها، مثل بريطانيا وفرنسا، لم يصوتوا معها.

وشدد على ضرورة التخلي عن الرهان على الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، وبدء العمل دبلوماسيًا لكسر العزلة الأمريكية حيال هذا الملف، واصفا الرهان على أمريكا بـ «الطريق المسدود».

وأكد أن العرب بحاجة إلى استراتيجية جديدة تخرج عن دائرة الاعتماد على واشنطن، من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية لكشف حقيقة الموقف الأمريكي المنفرد تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أن بعض الإحراج الدبلوماسي للولايات المتحدة قد يكون ضروريًا لكسر جمودها في هذا الملف.

وشدد على ضرورة تجنب العرب التركيز على مصلحتهم العليا، وربط مصالحهم بتقديرات وحسابات الولايات المتحدة، قائلا: «أمريكا لها حسابتها مع إسرائيل لكن نحن كعرب أيضا لنا حسابتنا، ولا يصح أن نرهن مصالحنا لحسابات أمريكية، هذا يعد عبثا بالمصالح الوطنية والقومية، وهو ليس عداءً للولايات المتحدة».

ولفت إلى تداول أنباء عن عرض من الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس سحب طلب إقامة الدولة الفلسطينية مقابل شرط لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى رفض هذا العرض من قبل الفلسطينيين وإلغاء الزيارة المقترحة.