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أعداد جريدة الشروق
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وزير الأشغال الماليزي: الحكومة تطلب مخصصات أكبر لصيانة الطرق

كوتا كينابالو (ماليزيا) - د ب أ
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 11:39 م | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 11:39 م

قال وزير الأشغال الماليزى ألكسندر نانتا لينجي إن الافتقار إلى الميزانية اللازمة لصيانة الطرق الفيدرالية لا يؤثر على ولاية مدينة صباح فحسب، بل على الأمة بأكملها.

وأضاف "فيما يتعلق بصيانة الطرق، هذه مسألة وطنية. الحاجة الفعلية في ماليزيا تبلغ 4 مليار رينجيت سنويا، ولكن مخصصات الميزانية عادةً ما تكون حوالي 25 إلى 30 في المائة فقط من تلك الحاجة."

وتابع "هذه مشكلة لا تخص ولاية صباح فقط – بل تؤثر على البلاد بأسرها. ولقد تم الإعراب عن هذا القلق مرارا في المناقشات، داعين إلى أن تُعطى الميزانيات المستقبلية الأولوية مخصصات الصيانة، بما في ذلك المسائل التي ناقشناها اليوم"، كما قال بعد إحاطة حول تطوير طريق دونجونجون – طريق تامبونان في مكتب إدارة الأشغال العامة في بنامبانج كوتا كينابالو.

وكان الوزير يرد على سؤال حول ما إذا كان يجب تخصيص المزيد من الأموال لولاية صباح، حيث تم تحديد 110 كيلومترات من الطرق الفيدرالية في الولاية كطرق بحاجة إلى إصلاحات عاجلة.

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