الكرملين: بوتين لم يأمر بتمديد هدنة عيد القيامة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أمرا بتمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي أعلنه أمس بمناسبة عيد القيامة، حسب ما أفادت وكالة "تاس" للأنباء.

وينتهي وقف إطلاق النار عند منتصف ليل اليوم بالتوقيت المحلي.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد نقلت أمس السبت، عن بوتين قوله في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف: "أعلن الجانب الروسي مدفوعا بالاعتبارات الإنسانية هدنة بمناسبة عيد الفصح اليوم اعتبارا من الساعة السادسة وحتى منتصف ليل الأحد. أوجه أوامري بوقف جميع الأعمال العسكرية في هذه الفترة".

وتابع قائلا: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل".

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موافقته على هدنة في عيد الفصح واقترح تمديدها إلى ما بعد منتصف ليل الأحد.