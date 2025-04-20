والد أسير إسرائيلي: نتنياهو يتخلى عن الجنود ويفضل بقاءه السياسي

نتنياهو اعتبر أن "توقيع صفقة مع حماس من شأنه أن يضر بإنجازات الحرب"

اتهم والد جندي إسرائيل أسير في غزة، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى وتفضيل بقائه السياسي من خلال إطالة أمد الحرب.

جاء ذلك في حديث أدلى به حاجاي إنغرست والد الجندي ماتان، لصحيفة "معاريف" العبرية، غداة تصريحات لنتنياهو أكد فيها أنه لن ينهي حرب الإبادة المتواصلة بغزة للشهر الـ19 قبل القضاء على قدرات حماس المدنية والعسكرية بشكل كامل.

وردا على ذلك، قال والد الجندي الأسير: "سمعنا تصريحات نتنياهو من ساحة المختطفين (في تل أبيب وسط إسرائيل) حيث نقيم، ونشعر بخيبة أمل".

وأضاف: "في كل أنحاء العالم نسمع الجميع يقولون إن وقف إطلاق النار وعودة المختطفين هو أول شيء، لكننا نرى رئيس وزراء يتخلى عن الجنود (الأسرى) ويرسل جنودا آخرين. كل شيء ينفجر بداخلنا".

وتابع حاجاي: "عودة جميع المختطفين هي جزء من أهداف الحرب، أي الهدف النهائي، كما سمعنا في كل مكان، ونحن نرى أنه (نتنياهو) يفعل العكس، ويفضل البقاء السياسي".

وأضاف: "هناك دولة بأكملها هنا تدعم عودة المختطفين. هناك شرخ في المجتمع الإسرائيلي يجب رأبه".

ومساء السبت، قال نتنياهو في كلمة مسجلة: "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال (بغزة) حتى النصر، نحن في مرحلة حاسمة"، على حد تعبيره.

وزعم أن "توقيع صفقة مع حماس من شأنه أن يضرّ بإنجازات الحرب"، من وجهة نظره.

وأضاف مدعيا: "حماس رفضت عرضا للإفراج عن نصف المختطفين (الأسرى) الأحياء وعدد كبير من جثامين الموتى منهم، وطالبت بإنهاء الحرب، وهذا غير مقبول".

ومساء الخميس، أعلن رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية، الاستعداد للبدء الفوري بـ"مفاوضات الرزمة الشاملة" مع تل أبيب لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، والوقف التام للحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وبدء الإعمار، وإنهاء الحصار.