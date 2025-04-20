محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

اعتمد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك طبقا للخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وأكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية التعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ من ٢٤ مايو، وتستمر حتى ٢٨ مايو، فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ٢٤ مايو، وتستمر حتى ٢٨ مايو.

وأضاف "موسى"، في بيان اليوم الأحد، أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة والتربية الخاصة تبدأ من ٣١ مايو وتستمر حتى ٤ يونيو، فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "عام" ٢٤ مايو، وتستمر حتى ٢٨ مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من ٣ مايو، وتستمر حتى ١٩ مايو.

وأشار إلى بدء امتحانات الدبلومات الفنية ٢٩ مايو، وتستمر حتى ١٢ يونيو، وتبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة ١٥ يونيو، وتستمر حتى ١٠ يوليو المقبل.

من جانبه وجَّه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الالتزام بالجداول المعتمدة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكل المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.