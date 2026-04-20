الأرصاد تنفي احتمالية حدوث عواصف ترابية الأسبوع الجاري

نفى الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ما أثير حول احتمالية حدوث عواصف ترابية خلال الأسبوع الجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، إن الأجواء كانت ربيعية منذ بداية الأسبوع الجاري، متوقعًا استمرارها حتى مطلع الأسبوع القادم.

ولفت إلى استقرار درجات الحرارة ضمن المعدلات الطبيعية، والتي ستتراوح غدًا في القاهرة بين الـ26 والـ27 درجة مئوية للعظمى، مضيفًا: «الأجواء ما بين المشمسة إلى الغائمة بشكل جزئي».

وأضاف أنَّ بعض مناطق القاهرة الكبرى ستشهد نشاطًا للرياح خصوصًا في ساعات المساء، دون أي إثارة للرمال والأتربة إلا بشكل خفيف على مناطق في البحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدًا: «نقدر نقول أجواء ربيعية مستمرة».

وحذّر المواطنين من انتشار الشبورة المائية المتواجدة خلال ساعات الصباح الباكر، والتي تبدأ من بعد الفجر وحتى التاسعة صباحًا، مضيفًا: «قد تكون كثيفة أحيانًا صباح غد وبعد غد الأربعاء هيكون في شبورة قد تكون كثيفة خاصة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية».

ونصح المواطنين، بارتداء ملابس أكثر دفئًا مساءً، قائلًا: «ممكن نخفف الملابس نسبيًا خلال فترات النهار مع درجات الحرارة 26 ل27 لكن بنأكد على المواطنين نخلي بالنا اللي يخرج خلال ساعات الليل مش هتنفع الملابس الصيفية».

وأشار إلى أن الأجواء خلال ساعات المساء مائلة للبرودة، وتتراوح الصغرى في القاهرة بين الـ14 والـ15 درجة مئوية، متوقعًا ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري.

وذكر أن التوجه للشواطئ في المحافظات الساحلية، خصوصًا في محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء التي ترتفع فيها درجات الحرارة نسبيًا عن السواحل الشمالية، يتطلب التنسيق مع هذه الشواطئ، الذين ينسقون مع هيئة الأرصاد الجوية.