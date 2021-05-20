ممثل منظمة الصحة العالمية بفلسطين: يوجد نقص في لقاحات كورونا ونضغط لدخولها

أكد الدكتور ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية بفلسطين، وجود نقص كبير في لقاحات فيروس كورونا المستجد في فلسطين، مضيفا أن المنظمة تضغط على مرفق كوفاكس لتوفير اللقاحات لدولة فلسطين، كما تضغط ليتم السماح بدخول اللقاحات إلى داخل فلسطين.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن عن بعد للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بجائحة فيروس كوونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، والآثار الصحية للنزاع المسلح على الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وتابع: نأمل خلال الفترة المقبلة أن يتم توفير عدد أكبر من اللقاحات لفلسطين، وتلقيح المواطنين في أسرع وقت.