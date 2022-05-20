مسئولة أفريقية تدعو لتعميم مبادرة «حياة كريمة» في بقية الدول الأفريقية

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قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه يمكن تعميم التجربة المصرية لمبادرة " حياة كريمة"، والاعتماد على المنهج التخطيطي والتنفيذي للاستفادة والبناء على الدروس المستفادة من المبادرة المصرية على المستوى الأفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حول المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد حالياً فى مدينة " كيسومو"الكينية.

شارك فى الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وحضرها عدد المسئولين والمحافظين الأفريقية المشاركينفي القمة من مختلف دول القارة واستمرت لأكثر من 3 ساعات وقدمها السفير محمد حجازىمستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى.

وعرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة فيما يخص مبادرة حياة كريمة من منظور أفريقى، مشيراً إلى وجود تشابه بين الريف المصرى وبعض الأقاليم والمناطق فى الدول الأفريقية، ووجود بعض المشاكل والتحديات المشتركة مثل انتشارطاهرة الهجرة الريفية الحضرية وارتفاع كثافة السكان بالمدن وانخفاض المستوىالتنموي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى أن "حياة كريمة" تعد أكبر مشروع قومى تشهده قرى الريف المصرى بهدف تغطية القرى التى تستهدفها المبادرة بكافة خدمات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات بالجوانب الاقتصادية و البيئية والاجتماعية والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والرعاية الصحية.

وأوضحت أن المشروع يتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى وخدمة أهالى الريف وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحسين أحوال معيشتهم.

وأشارت إلى أن الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة المصرية تكاتفت فى تحالف واسع جاء بمشاركة فعالة للمجتمع المدنى والأهلى، لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات المدرجة بها، كى نشهد حاليًا عمليات إنشاءات وتطوير ضخمة بجميع القطاعاتلم تشهدها القرى من قبل.

وخلال الجلسة، أجاب وزير التنمية المحلية على بعد الاستفسارات التى طرحها المحافظين والمسؤولين الأفارقة المشاركين فى الجلسة.

وقالت رئيسة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية فى غرب أفريقيا إن ما تقوم به الحكومة المصرية فى مبادرة "حياة كريمة" هو جهد غير مسبوق على صعيدعملية التنمية بالقارة الأفريقية.

وأعربت عن تطلعها لتبنى تنفيذ المبادرة على الصعيد الأفريقى قائلة: "حياة كريمة" لا يجب أن تكون مصرية فقط ولابد أن تمتد لباقى الدول الأفريقية وبنفس الأسلوب والمنهج.

كما اقترحت السيدة الأفريقية بتبنى وزراء التنمية المحلية الأفارقة هذا التوجه وأن يتم رفعه الى الاتحاد الأفريقى لدراسته وعرضه على القادة الأفارقة خلال القمم والاجتماعات المقبلة.