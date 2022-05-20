الصين تسجل 176 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 88 في شنغهاي

أعلنت الصين تسجيل 176 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد-19، من بينها 88 حالة في مدينة شنغهاي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة.

وإلى جانب شنغهاي، سجلت 7 مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني إصابات جديدة محلية بكوفيد-19، بما في ذلك 50 حالة في بكين و 20 في سيتشوان.

كما سجلت شنغهاي 770 إصابة محلية بدون أعراض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من إجمالي 939 حالة محلية بدون أعراض تم تحديدها حديثا في البر الرئيسي، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ولم تسجل أي حالات وفاة بسبب كوفيد-19 يوم الخميس، وفقا للجنة.

وبعد تعافي 309 مرضى مصابين بكوفيد-19 يوم الخميس، لا يزال هناك 4906 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 تخضع للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني.