علقت الإعلامية لميس الحديدي، على بلوغ النادي الأهلي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي؛ لملاقاة نظيره الوداد المغربي، وذلك عقب تغلبه على الترجي التونسي بخماسية نظيفة ذهابًا وعودة في الدور نصف النهائي.



وقالت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت: «لدينا ثأر كروي مهم، لأننا هزمنا من الوداد مرتين في النهائي، مرة في 2017، وأيضا نهائي العام الماضي، نتمنى الفوز بنسخة هذا العام».



وناشدت من جانبها؛ الأجهزة الأمنية واتحاد كرة القدم والقائمين على السلطة الرياضية في مصر؛ بالموافقة على شغل الحضور الجمهوري السعة الاستيعابية الكاملة لإستاد القاهرة، قائلة: «عايزين مشجعين بسعة الإستاد، الجمهور هو اللاعب رقم 12، دعم الجمهور مهم للفوز».



وأعربت عن أمنيتها؛ بشأن تخفيض سعر تذكرة المباراة النهائية؛ لا سيما من أجل إتاحة الفرصة لدخول جمهور الكرة القدم الحقيقي من المشجعين؛ نظرًا لأهمية الفوز في هذه المباراة قبل التوجه إلى المغرب لخوض لقاء العودة.



وتابعت: «محتاجين جمهور الكورة الحقيقي من مشجعي الأهلي؛ لأن زئيرهم ودعمهم هو أحد الدوافع الأساسية للفريق من أجل تحقيق النصر».



ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على إستاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب بإستاد محمد الخامس في كازابلانكا 11 يونيو.