وزيرة التنمية المحلية تتفقد عددا من مشروعات المواقف والأسواق بالصف 

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تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخاصة المواقف والأسواق.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية إلي عرض من الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مجلس المدينة إلى معدلات تنفيذ عدد من المشروعات وخاصة في مجال الصحة والتعليم وخدمات البنية الأساسية ومشروعات الإدارة المحلية (الأسواق والمواقف وغيرها).

ووجهت الدكتورة منال عوض، رئيس مجلس المدينة بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات التي لم يتم تسليمها، وتشكيل لجنة بالمركز لسرعة الانتهاء من مختلف المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين والتى ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات خاصة الخدمات الصحية ومشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية مراجعة أعمال استلام المشروعات المنفذة من الجهات التنفيذية بمركز ومدينة الصف وتلافي أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي ودخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين.

كما وجهت بضرورة طرح مشروعات المواقف والأسواق الجديدة التي تم إنشاءها في إطار المبادرة الرئاسية علي بعض شركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل لضمان الحفاظ عليها وحسن تشغيلها.