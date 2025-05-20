روسيا: نشعر بخيبة أمل من قرار إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في غزة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قرار إسرائيل بشن عمليات واسعة النطاق في قطاع غزة «أمر مخيب للآمال» بالنسبة لروسيا، وسيؤدي إلى زيادة عدد القتلى والدمار.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، ذكرت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية اليوم: «بالطبع، نشعر بخيبة أمل إزاء هذا القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية، والذي سيؤدي حتما إلى زيادة أخرى في عدد الضحايا المدنيين والدمار. لقد أكدنا مرات كثيرة أن الطريقة الوحيدة لتطبيع الوضع في غزة هي من خلال نقل حل الصراع إلى قناة سياسية ودبلوماسية».

وشددت المتحدثة على ضرورة «ضمان وقف إطلاق النار الكامل، واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، مما سيساعد في تهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية؛ من أجل حل عادل وطويل الأمد للقضية الفلسطينية، على أساس قانوني دولي معروف».

ولفتت الانتباه أيضا إلى أن الجانب الروسي يسعى بنشاط وبشكل متواصل إلى «تحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع الشركاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل، سواء في شكل ثنائي أو عبر منصات المنظمات الدولية، وفي المقام الأول الأمم المتحدة».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بدء «مرحلة جديدة ومختلفة» من حيث الحجم والقوة من الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الفرقة 162 عادت للقتال في القطاع.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال عادت «الفرقة 162 للقتال في قطاع غزة، في مرحلة جديدة مختلفة في حجمها وقوتها؛ لاستكمال أهداف الحرب في إعادة المحتجزين والقضاء على حماس».

وشن احتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا شديدا استهدف مناطق سكنية ومراكز إيواء للنازحين، أبرزها مدرسة موسى بن نصير في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.



