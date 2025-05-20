أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفرقة 162 بدأت العمل في شمال قطاع غزة، ضمن عملية "عربات جدعون".

وقال المتحدث، خلال بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوة تمكنت حتى الآن من تحديد مواقع تمهيدا لتدميرها، واستهداف المقاتلين في المنطقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ويوم السبت، كشفت صحيفة عبرية مراحل العملية العسكرية "عربات جدعون"، التي أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة، أن مرحلتها الأولى بدأت بشن ضربات واسعة في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن العملية العسكرية تمر بثلاث مراحل، الأولى منها بدأت فعليا، من خلال توسيع الحرب في غزة وتم تنفيذها.

وأضافت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن "المرحلة الثانية في طور التحضير من خلال عمليات جوية بالتزامن مع عمليات برية، فضلا عن العمل على نقل معظم السكان المدنيين في قطاع غزة إلى الملاجئ الآمنة في منطقة رفح"، وذلك بحسب الصحيفة نفسها.

فيما ستعمل المرحلة الثالثة من العملية العسكرية "عربات جدعون"، وفق الصحيفة، على "دخول قوات عسكرية برا لاحتلال أجزاء واسعة من غزة، بشكل تدريجي، والإعداد لوجود عسكري طويل الأمد في القطاع".