تراجع الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع ملموس مع تباطؤ الزخم في وول ستريت بعد أن سلسلة ارتفاعاتها الأخيرة واستعادة خسائرها السابقة.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 3ر0%، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 22 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0% في بداية التعاملات.

في الوقت نفسه، استقر الدولار الأمريكي نسبيًا. وارتفع سهم شركة هوم ديبوت بعد إعلانها تحقيق إيرادات أفضل من توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي، كما أعلنت الشركة أنها ملتزمة بتوقعاتها لنمو الأرباح والمبيعات على مدار العام.