باكستان: تظاهر الآلاف بعد مقتل 4 أطفال في غارة بطائرة مسيرة

قال شيوخ محليون في باكستان، اليوم الثلاثاء، إن 4 أطفال لقوا حتفهم في غارة مشتبه بها بطائرة مسيرة، وأصيب 5 آخرون في شمال غربي البلاد المضطرب، الأمر الذي دفع آلاف السكان إلى تنظيم احتجاج عبر وضع جثث الأطفال على طريق رئيسي للمطالبة بتحقيق العدالة.

ولم يتضح من يقف وراء الهجوم الذي وقع أمس الاثنين، في مدينة "مير علي" التي كانت معقلا لحركة طالبان الباكستانية ولم يصدر تعليق من الجيش على الحادث.

وقال مفتي بيت الله أحد شيوخ القبائل المحليين: "نحن لا نلوم أحدا، لكننا نريد تحقيق العدالة، ويتعين على الحكومة أن تخبرنا بمن قتل أطفالنا".

وحذر المسئول من أن الاحتجاج الذي تم تنظيمه حاليا عند أحد الحواجز الإقليمية، قد يمتد ويتوسع إذا فشلت السلطات في الرد على التساؤل.

وقال: "لن ندفن الجثث حتى نعرف من المسئول عن قتل أطفالنا الأبرياء"، بينما كان المتظاهرون يهتفون: "نريد تحقيق العدالة".

وجاءت الخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين وسط عمليات عسكرية مستمرة ضد حركة طالبان الباكستانية التي تحظى بوجود قوي في مدينة مير علي وهي مدينة تقع في إقليم خيبر بختونخوا.

يشار إلى أن حركة طالبان باكستان، هي جماعة متمردة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، وغالبا ما تستهدف القوات في المنطقة.

وأدان ناياك محمد دوار، وهو أحد وزراء الإقليم، الهجوم في بيان له اليوم الثلاثاء، وقال إن التحقيقات جارية.

ويشار إلى أن مدينة مير علي والمناطق المجاورة لها الواقعة قرب أفغانستان، كانت منذ أمد بعيد قاعدة لحركة طالبان باكستان والجماعات المسلحة الأخرى.

وكثفت الحركة من هجماتها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.