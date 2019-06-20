بوتين: الحرب بين أمريكا وإيران ستكون كارثية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس من أن أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران سوف تكون "كارثية على المنطقة".



وقال بوتين ردا على سؤال في إطار برنامجه الحواري السنوي "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، إن مثل هذه الحرب ستكون لها "عواقب وخيمة" على الشرق الأوسط.

وتمكنت روسيا من الحفاظ على علاقات وثيقة مع كل من إيران وإسرائيل .

ومن المتوقع أن يجتمع رئيس مجلس الأمن الروسي، الجنرال نيكولاي باتروشيف، مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإسرائيل لإجراء محادثات بشأن إيران.

وبدأ بوتين برنامجه الحواري السنوي السابع عشر على التلفزيون الوطني اليوم الخميس للرد على أسئلة المواطنين الروس.