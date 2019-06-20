هولندا تحافظ على العلامة الكاملة في مونديال السيدات بفوز ثمين على كندا

واصل المنتخب الهولندي بطل أوروبا انطلاقته الرائعة في بطولة كأس العالم للسيدات وحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي وحافظ على العلامة الكاملة بالفوز الثمين على نظيره الكندي 2 / 1 اليوم الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بفرنسا.

وكان المنتخب الهولندي بحاجة إلى نقطة التعادل فقط في مباراة اليوم لضمان صدارة المجموعة علما بأن الفريقين ضمنا التأهل للدور الثاني قبل مباراة اليوم.

وعزز المنتخب الهولندي ، حامل اللقب الأوروبي ، موقعه في صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى تسع نقاط ليصبح رابع منتخب في البطولة الحالية حتى الآن يحافظ على العلامة الكاملة في الدور الأول بعد منتخبات فرنسا وألمانيا وإنجلترا حيث حقق كل من هذه المنتخبات الفوز في جميع المباريات الثلاثة التي خاضها في مجموعته بالدور الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ من الفريقين حيث كانت الأفضلية للمنتخب الكندي في النصف ساعة الأول من اللقاء ثم مالت الكفة تماما للمنتخب الهولندي في الربع ساعة الأخير من هذا الشوط لكن كلا من الفريقين فشل في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني ، سجلت آنوك ديكر هدف التقدم للمنتخب الهولندي في الدقيقة 54 وتعادلت المخضرمة كريستين سينكلير للمنتخب الكندي في الدقيقة 60 .

والهدف هو الأول لسينكلير ، التي احتفلت بعيد ميلادها السادس والثلاثين قبل أسبوع واحد فقط ، في البطولة الحالية كما أنه العاشر لها في تاريخ مشاركاتها ببطولات كأس العالم.

وحسمت اللاعبة البديلة لينيث بيرينستين المباراة لصالح المنتخب الهولندي بهدف الفوز في الدقيقة 75.