سفير مصر برومانيا: السيسي أول رئيس عربي يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بوخاريست

قال السفير صلاح عبد الصادق، سفير مصر لدى رومانيا، إن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي لليوم الأول من زيارته إلى بوخاريست كان حافلًا بالفعاليات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأربعاء، أن السيسي بدأ البرنامج بالتوجه إلى القصر الرئاسي الروماني حيث أعدت له مراسم استقبال رسمية.



وأشار إلى عقد جلسة مفاوضات ثنائية بين السيسي ونظيره الروماني، تلاها جلسة أخرى موسعة لوفدي البلدين، والتي قد تناولت العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية بشكل موسع ومكثف.



وتابع أنه بعد وضع أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول، توجه السيسي إلى جامعة بوخاريست للدراسات الاقتصادية، حيث حصل على درجة الدكتوراه الفخرية، ونالت الإنجازات التي حققها على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي إشادة مجلس أمناء الجامعة.



وأكمل تعقيبه بأن السيسي يعد أول رئيس عربي وشرق أوسطي يتم منحه هذه الدرجة الرفيعة تقديرًا لجهوده، لافتًا إلى اختتام اليوم الأول بمأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الروماني للوفد المصري بحضور كبار شخصيات الدولة في بوخاريست.



وعن جدول أعمال السيسي في ثاني أيام زيارته إلى بوخاريست، أوضح أنه سيعقد لقاءين اليوم الخميس؛ الأول مع رئيس مجلس النواب والآخر مع رئيس مجلس الشيوخ، ليعود بعدها إلى مصر.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، إلى العاصمة الرومانية بوخارست، قادمًا من بيلاروسيا، في زيارة رسمية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ومنحت جامعة بوخاريست للدراسات الاقتصادية، درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تقديرًا للإنجازات التي حققها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.